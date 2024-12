"Können alles gemeinsam bewältigen": Weihnachtsbrief von Bundeskanzler Nehammer

"Intensiv" sollen die letzten Verhandlungen zu einer Regierungsbildung zwischen ÖVP, SPÖ und Neos am Montag gewesen sein. Ein vorweihnachtlicher Durchbruch wurde dabei wie erwartet nicht erzielt, am Freitag werden die Gespräche fortgesetzt.

In einem Brief an die Chefredakteure heimischer Zeitungen richtete Bundeskanzler Karl Nehammer seine Weihnachtsglückwünsche aus, nahm aber auch zu den laufenden Regierungsverhandlungen Bezug.

Vor Österreich würden "zweifellos große Herausforderungen" liegen, so der Kanzler. Aber, so streut er Zuversicht: "Wir können alles gemeinsam bewältigen, wenn wir zusammenstehen und einander unterstützen", appelliert Nehammer. "Wir alle" seien gefordert, die Spaltung der Gesellschaft zu "überwinden und aufeinander zugehen." "Zusammen sind wir stärker, als jeder und jede Einzelne es ist."

Der gesamte Brief im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Chefredakteur!

Österreich ist ein großartiges Land! Ein Land im Herzen Europas mit hohem Wohlstand, voller Innovationskraft und fleißiger Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben. Es ist ein hoch entwickelter Wohlfahrtsstaat, in dem wir einander unterstützen und Verantwortung füreinander übernehmen. Dieser Wohlstand, diese wirtschaftliche Stärke und die Stabilität sind keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter Arbeit und gemeinsamer Anstrengungen der Menschen in unserem Land.

Gerade Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, innezuhalten und auf das zu blicken, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir alle haben den Eindruck, dass die Welt unsicherer geworden ist und die Krisenherde zunehmen. Jeden Tag lesen, sehen und hören wir in den Medien und den digitalen Kanälen, wo neue Krisen und Konflikte ausbrechen. Das bereitet uns allen Sorgen, denn viele dieser Krisen haben große Auswirkungen, auch auf uns. Österreich hat – trotz all dieser Ereignisse - gerade in den letzten Jahren bewiesen, ein krisenfestes Land zu sein, eine sichere und politisch stabile Demokratie.

Vor uns liegen zweifellos große Herausforderungen. Der Blick auf die letzten – durchaus fordernden – Jahre zeigt uns: Wir können alles gemeinsam bewältigen, wenn wir zusammenstehen und einander unterstützen. Und gerade weil die Zeiten so schwierig sind, sind wir alle gefordert, dass wir die Spaltung unserer Gesellschaft überwinden und aufeinander zugehen. Die größten Feinde der Vernunft und der Gemeinschaft sind Radikalität und Vereinfachung. Die Fragen, die unsere Zukunft bestimmen, sind komplex und sie verlangen durchdachte, gemeinsam erarbeitete Lösungen. Grundvoraussetzung dafür und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der respektvolle Umgang miteinander, dafür setze ich mich ein.

Derzeit laufen die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung auf Hochtouren. Das ist ein fordernder Prozess, vieles muss im Detail diskutiert und verhandelt werden. Die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes verlangen Sorgfalt, Ernsthaftigkeit und Redlichkeit. Als Bundeskanzler trage ich Verantwortung für Sie alle. Das ist mein Auftrag und auch meine Verpflichtung Ihnen allen und unserem Land gegenüber.

Weihnachten ist ein Fest des Miteinanders, der Zuversicht und der Hoffnung. Diese Zuversicht will ich mit Ihnen teilen, weil ich an Österreich und die Kraft unserer Gemeinschaft glaube. Zusammen sind wir stärker, als jeder und jede Einzelne es ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr 2025!