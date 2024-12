Regierungsverhandlungen: Der Reiz und das Risiko des Neuen

Und so wird man sehr wohl von einer gewissen Zeitenwende sprechen können, wenn demnächst vielleicht eine Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos gebildet wird, um die mandatsstärkste FPÖ (auch das eine Premiere) zu verhindern.

Dabei waren Regierungsbildungen in Österreich nach 1945 über weite Strecken im internationalen Vergleich sehr vorhersehbar. „Sie waren de facto reine Formsache“, sagt der Politologe Peter Filzmaier. „ÖVP und SPÖ regierten entweder alleine oder bildeten gemeinsam eine Koalition, wobei sich im Laufe der Jahre nur die Reihenfolge der beiden Parteien änderte.“

Ein System, das trotz aller – bis in die Zwischenkriegszeit reichenden – Gegensätze funktionierte. Auch dank einer starken Sozialpartnerschaft.

Umso mehr stechen die Brüche in diesem über Jahrzehnte so stabilen Gefüge hervor, die zum Teil bis in die Gegenwart nachwirken.

SPÖ und FPÖ

Es war ein bemerkenswerter Coup des damaligen SPÖ-Chefs Bruno Kreisky: Nach seinem Wahlsieg 1970 formte er eine rote Minderheitsregierung unter Duldung der FPÖ. Die Blauen erhielten dafür eine ihnen entgegenkommende Wahlrechtsreform. Weiters wurde ihnen in Aussicht gestellt, nach der Neuwahl 1971 Teil der Regierung zu werden. „Die Kooperation mit der FPÖ war nicht zuletzt aufgrund der SS-Vergangenheit von FPÖ-Chef Friedrich Peter SPÖ-intern massiv umstritten“, sagt Filzmaier.