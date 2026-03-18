Koalition einigt sich doch noch auf Spritpreisbremse

Im Kampf gegen die nach Beginn des Iran-Kriegs in die Höhe schnellenden Spritpreise setzt die Bundesregierung offenbar weitere Maßnahmen: Aus Regierungskreisen ist zu vernehmen, dass eine Einigung bei der seit Wochen debattierten Spritpreisbremse erzielt werden konnte.

Die SPÖ hat sich demnach in den koalitionsinternen Verhandlungen mit dem Vorschlag einer Margenbegrenzung für Raffinerien und Tankstellen durchgesetzt. Dafür ist man der ÖVP bei der Senkung der Mineralölsteuer entgegengekommen, die aber jedenfalls budgetneutral ausfallen soll, wie betont wird.

Die Details sollen Mittwochvormittag nach dem Ministerrat vorgestellt werden.