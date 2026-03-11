Ab Montag: Regierung untersagt Tankstellen tägliche Preissteigerung

Der Iran-Krieg wirkt sich auf Öl- und Gaspreise aus, diese schwanken stark. Am Montag stieg der Rohölpreis auf bis zu 120 US-Dollar, fiel danach wieder. Rufe nach Preiseingriffen wurden dennoch laut. Die Bundesregierung hat am Mittwoch nach dem Ministerrat präsentiert, wie sie gegen die hohen Tankpreise vorgehen will.

Zur Erinnerung: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hatte im Vorfeld einen Strompreisdeckel wie in Kroatien vorgeschlagen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eine Senkung der Mineralölsteuer. Die Neos hielten sich bedeckt. Der Kompromiss der Dreierkoalition vereint die Forderungen von Türkis und Rot.

Es handelt sich um ein Bündel von sieben Maßnahmen, die Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn vorstellten. Im Vordergrund aller Maßnahmen stehe die Versorgungssicherheit, betont Hattmannsdorfer: "Unser Ziel ist es, extreme Preissprünge zu dämpfen und stabilisierende Maßnahmen zu setzen." Zu den Details: