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Spritpreise in Österreich: Das sind die billigsten Tankstellen in Ihrem Bundesland

Die Spritpreise schießen seit dem Iran-Krieg in die Höhe. Mit dem Spritpreis-Radar finden Sie die günstigsten Tankstellen in ihrem Bundesland.
16.03.2026, 05:00

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An der Tankstelle

Der Krieg im Iran scheint kein rasches Ende zu finden. Die Militärschläge der USA und Israels dauern unvermindert an – mit spürbaren Folgen auch für Österreich: Die Spritpreise stiegen rasant an. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Energie- sowie Treibstoffpreise zu stabilisieren, hat die Regierung am Mittwoch ein Paket aus sieben Maßnahmen beschlossen. Der erste Schritt, der sofort Auswirkungen auf die Preise hat ist die Anpassung der Spritpreis-Verordnung. Konkret bedeutet das: Ab Montag dürfen Tankstellen in Österreich ihre Preise nur noch dreimal pro Woche erhöhen – nämlich montags, mittwochs und freitags. Bisher waren tägliche Preissteigerungen möglich.

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Für Autofahrer wird damit die Suche nach günstigen Tankmöglichkeiten noch wichtiger. Mit unserem Spritpreis-Radar finden Sie die billigsten Tankstellen in ihrem Bundesland. Einfach dem Link folgen und Ihren Standort angeben. 

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