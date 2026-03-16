Spritpreise in Österreich: Das sind die billigsten Tankstellen in Ihrem Bundesland

Der Krieg im Iran scheint kein rasches Ende zu finden. Die Militärschläge der USA und Israels dauern unvermindert an – mit spürbaren Folgen auch für Österreich: Die Spritpreise stiegen rasant an.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Energie- sowie Treibstoffpreise zu stabilisieren, hat die Regierung am Mittwoch ein Paket aus sieben Maßnahmen beschlossen. Der erste Schritt, der sofort Auswirkungen auf die Preise hat ist die Anpassung der Spritpreis-Verordnung. Konkret bedeutet das: Ab Montag dürfen Tankstellen in Österreich ihre Preise nur noch dreimal pro Woche erhöhen – nämlich montags, mittwochs und freitags. Bisher waren tägliche Preissteigerungen möglich.