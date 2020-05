Faymann: "Ich denke nicht an Neuwahlen"

Was sagt man in der ÖVP zu all den Vorwürfen? Geht es tatsächlich nur darum, den Preis nach oben zu treiben? „Nein, es geht darum, 2016 ein Nulldefizit zu erreichen. Wir brauchen ordentliche Reformen. Es reichen keine Überschriften. Man darf jetzt keine Realitätsverweigerung betreiben“, sagt ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner zum KURIER.

Was ist, wenn sich die SPÖ nicht bewegt? „Wir werden kein Stillstandsabkommen unterzeichnen, nur um weiterregieren und in unseren Ämtern bleiben zu können.“

Was würde passieren, wenn SPÖ und ÖVP nicht handelseins werden? „Die Konsequenz wäre, dass die ÖVP natürlich nicht in die Koalition geht. Dann wäre der Herr Bundespräsident wieder am Zug“, sagt die ÖVP-Verhandlerin. Ist die Opposition eine Option ihre Partei? Mikl-Leitner: „Ich denke nicht in Alternativen.“