Koalition: Kurz' Chefstratege verhandelt "Ausländerthemen"

Gefahrenpotenzial halbe Million Wähler

Weil es sich um den sensibelsten Bereich für die Volkspartei handelt. Ein Drittel der ÖVP-Wähler kommt von der FPÖ. Diese Wähler sind in mehreren Wellen seit 2017, seit Sebastian Kurz ÖVP-Obmann ist, von Blau zu Türkis gewandert. Genau dieses Drittel stellt jenes Gefahrenpotenzial dar, das die ÖVP bei einer Koalition mit den Grünen verprellen könnte. Die ÖVP erreichte am 29. September 1,8 Millionen Stimmen, wir reden hier also von mehr als einer halben Million Stimmen. Wenn nur die Hälfte davon durch eine türkise Allianz mit den Grünen wieder abwandert, wäre das aus Sicht der ÖVP auch schon ein riesiger Schaden.