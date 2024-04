Nächste Koalitionsblockade: 20 Botschafter und ihre Familien warten auf Neubesetzung

Sie können weder ihren Umzug organisieren, noch ihre Kinder für die neuen Schulen anmelden: Jene Botschafter mit ihren Familien, die gemäß des Rotationsprinzips im Sommer an der Reihe wären, ihre neuen Posten im Ausland anzutreten.

In Diplomatenkreisen und im Außenministerium von Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der Ärger groß: Die Neubesetzungen werden sonst rund um Weihnachten fixiert. Seit vier Monaten befinden sich also die rund 20 Botschafter in der Warteschleife. Zählt man die Mitarbeiter dazu, dann handelt es sich um rund 60 Familien.