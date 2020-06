Klug will Marschbefehl nach Afrika

Im Vordergrund steht die Erkenntnis, dass nur durch Interventionen in Afrikas Krisengebieten die Ursache für die Flüchtlingsströme beseitigt werden kann. Für die EU gehe es aber auch darum, sich wirtschaftlich zu schützen. Dafür, so Klug, seien die "EU-Battle Groups" bestens geeignet. Diese rasch verfügbaren Kampfeinheiten warten seit der Gründung im Jahr 2004 vergeblich auf einen Einsatz. Man müsse diese Einheiten nun endlich in den Einsatz schicken, oder auflösen – nach dem Slogan "Use it, or lose it". Das würde bedeuten, dass bei einem Einsatz der Battle Group 2016 zumindest 300 Österreicher dabei sein würden.

Da hat Minister Klug aber noch einen gewaltigen Aufklärungsbedarf im Inland, wenn er nicht das Schicksal seines Vorgängers Norbert Darabos erleiden will. Denn der hatte sich mit 160 Soldaten in den Jahren 2008 und 2009 an der EUFOR/RCA-Mission im Tschad beteiligt. Insgesamt nur 3700 europäischen Soldaten gelang es damals, für die im Tschad von Rebellen und Räuberbanden bedrängten Flüchtlinge ein sicheres Umfeld zu schaffen. 420.000 Flüchtlingen blieb es daher erspart, weiter über Libyen nach Europa zu gehen.