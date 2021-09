Klimaticket für Wien, NÖ und Burgenland soll am Donnerstag präsentiert werden

Es war ein politischer Paukenschlag, der den Landespolitikern in der Ostregion gar nicht geschmeckt hatte. Am 18. August verkündete Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), dass das Klimaticket – eine österreichweite Jahreskarte für den gesamten Öffentlichen Verkehr um 1.095 Euro – am 26. Oktober starten werde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie allerdings nur sechs Bundesländer in ihrem Öffi-Boot. Mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gab es da noch keine Verträge.

Nun soll es aber soweit sein. Bereits Ende der vergangenen Woche berichtete der KURIER, dass die Verhandlungen in der Endphase sind. Nun soll es am morgigen Donnerstag einen Termin aller Verantwortlichen geben, um die Klimaticket-Erweiterung für die Ost-Region zu präsentieren, wie Heute berichtet.