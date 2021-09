Das 1-Euro-Klimaticket um 1,90 Euro

Heute ist klar, dass die Grünen und „Mobilitätsministerin“ Gewessler das Versprechen jedenfalls nicht vollumfänglich einlösen werden. Nur das Dreier-Ticket scheint um 1.095 Euro fix (sofern bis Ende des Jahres tatsächlich noch Wien, Niederösterreich und das Burgenland mitmachen). Allerdings heißt es künftig nur noch „Klimaticket“, das 1-2-3 scheint aus gutem Grund fallengelassen worden zu sein: Das Zweier-Ticket gibt es vorerst gar nicht, da wird noch verhandelt.

Und beim Einser-Ticket hält nur Wien (und damit die in der Bundeshauptstadt regierenden Parteien SPÖ und Neos, die im Bund in Opposition sind) mit 365 Euro Gewesslers Versprechen. Allerdings hat Wien dieses Ticket bereits seit dem 1. Mai 2012, Idee und Umsetzung stammten von den Wiener Grünen unter der damaligen Chefin Maria Vassilakou. Die forderte 2010 übrigens gleich ein 100-Euro-Jahresticket, die SPÖ wollte das Ticket um 500 Euro verkaufen. 365 Euro war der Kompromiss – der bis heute steht (und zum Leidwesen von Finanzstadtrat Peter Hanke auch nie an die Inflation angepasst wurde).