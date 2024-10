China als Vorbild bei erneuerbaren Energien

"China ist weltweit führend bei den Investitionen in erneuerbare Energien und produziert bereits 60 Prozent der weltweiten Kapazitäten in diesem Bereich", so Stagl, die am Department für Sozioökonomie der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien arbeitet. Die Pro-Kopf-Emissionen in diesem Land seien dadurch "mittlerweile vergleichbar mit denen in Österreich", erklärte sie: "Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir hier nachziehen müssen."

In der öffentlichen Debatte werde es oft so dargestellt, als ob Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung einander ausschließen, kritisierte die Ökonomin und behauptete das Gegenteil: "Wenn Klimaschutz-Investitionen in zukunftsorientierte Sektoren und Maßnahmen gesetzt werden, kann Österreich damit gezielt seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern."