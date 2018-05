Klimagipfel: Schwarzenegger fordert mehr „Action“

Van der Bellen: "brauchen neue industrielle Revolution"

Danach hob UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Zeigefinger, und mahnte die Staaten zu nachhaltigem Wirtschaften: „Die Steinzeit wurde auch nicht beendet, weil es keine Steine mehr gab“, forderte er den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

Gastgeber und Konferenz-Initiator Arnold Schwarzenegger, der vor wenigen Wochen am Herzen operiert werden musste, rief einmal mehr zu „Action!“ beim Klimaschutz auf. Auch bei der Energiewende forderte Schwarzenegger mehr Optimismus und Aktivität.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach danach in eindringlichen Worten, dass er sich wünsche, dass Schüler in 30 Jahren darüber lernen, wie damals die Klimakrise bewältigt wurde – „und nicht umgekehrt“. Was es jetzt brauche, sei ein Umstieg von fossilen auf -neutrale Energien, also nichts weniger als eine „neue industrielle Revolution“.