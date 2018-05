Klimakonferenz: Aktivisten stören Rede von Sebastian Kurz

Knalleffekt zu Beginn des Austrian World Summit in Wien: Kurz bevor Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Konferenz in der Hofburg eröffnen konnte, übernahmen Aktivisten der Organisation "System Change, not Climate Change" ("Systemwandel, nicht Klimawandel", Anm.) das Podium.

Kurz blieb ruhig und trat einen Schritt zur Seite, um einer Sprecherin das Mikrofon zu überlassen.

"Wir kämpfen für Klimagerechtigkeit. Tag für Tag müssen wir gegen eine Politik ankämpfen, wie sie von der Bundesregierung gemacht wird", rief die junge Frau. Kurz trank ruhig einen Schluck Wasser.