Klimaforscher zerpflücken Klimastrategie der Regierung

Laut Klimastrategie müsse Österreich bis 2030 rund 36 Prozent weniger CO2 emittieren als 2005 – viel zu wenig, klagen die Forscher, nötig sei ein Minus von zumindest 45 bis 52 Prozent: Steininger vom Wegener Center erklärt seine Berechnung aus der obigen Grafik so: Die Pariser Klimaziele sagen, dass nur mehr eine bestimmte Menge an Treibhausgasen wie CO2 emittiert werden kann. Steiniger hat dieses "Treibhausgas-Budget" für Österreich heruntergerechnet: Demnach bleiben uns in diesem Jahrhundert nur mehr ein "Budget" von 1000 bis 15000 Millionen Tonnen CO2. Der Unterschied resultiert aus unterschiedlichen Berechnungsmodellen, je nachdem ob jeder Mensch weltweit die gleiche Menge an Treibhausgasen zugestanden wird, oder den Menschen in den nördlichen (kälteren) Industrienationen mehr Emissionen erlaubt werden.