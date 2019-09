Klimacheck der Wissenschaft: Keine Partei holt "Sehr gut"

Das gab es im Wahlkampf auch noch nicht – Wissenschafter, die die Wahlprogramme der Parteien analysieren, besprechen und schlussendlich auch benoten: Bei einer Podiumsdiskussion in der Wiener Technischen Universität stellten sich am Freitag die Abgeordneten fast aller Parteien mit ihren Wahlprogrammen den führenden Klimawissenschaftlern des Landes zur „Klimaprüfung“. Organisiert hatte den Event die „Fridays for Future“-Bewegung, sie wollten bei der vor jungem Publikum stattfindenden „Klimaprüfung“ vor allem Politik und Wissenschaft zueinander bringen.

Einzig die Freiheitlichen entsandten keinen Kandidaten zur Veranstaltung – was die Wissenschaft nicht störte, die Wahlprogramme liegen schließlich vor. Am Ende bekamen die Freiheitlichen immerhin ein „Genügend“ – beim Programm sei viel Luft nach oben und die Benotung sehr wohlwollend, betonten die Forscher.