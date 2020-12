Klaudia Tanner: „Wer verteidigen kann, kann auch helfen“

Wie läuft der Einsatz in den Bundesländern ab?

Die Militärkommanden in den Bundesländern arbeiten auf Hochtouren, um die bevorstehenden Testungen unterstützen zu können. Wir haben unterschiedlichste Aufgabenstellungen in den einzelnen Bundesländern: Von Vorarlberg, wo 120 Soldaten und Zivilbedienstete bei den Testungen unterstützen, bis nach Kärnten, wo das Bundesheer alleine für die Testungen des Lehrpersonals verantwortlich ist. Die größte Aufgabe ist definitiv in Wien zu bewältigen: Ab Freitag, 4. Dezember, stehen 2.000 Soldaten an drei Standorten mit insgesamt 300 Teststraßen. Unsere Soldaten leisten da wirklich Übermenschliches.

Wer führt die Tests durch? Darf das jeder?

Die Abstriche darf natürlich nur geschultes Personal abnehmen, dazu haben wir einige hundert Sanitäter. Die Frage, wer, in welchem Bundesland in welcher Teststraße was durchführt, muss dann jeweils in Abstimmung mit den Behörden geklärt werden. Selbstverständlich kommen auch unsere Sanitätsbediensteten zum Einsatz, aber es gibt überall genügend geschultes Personal.

Bei den Testungen werden die Abstriche ja nur über die Nase genommen. Warum eigentlich?

Das, was uns die Wissenschaft zeigt, und dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen, ist, dass die Tests – über die Nase durchgeführt – einfach validere Ergebnisse bringen. Ich weiß, das ist unangenehm, aber ich hoffe, dass möglichst viele Menschen an den Testungen teilnehmen. Damit leistet man seinen Beitrag, um einem dritten Lockdown entgegenzuwirken.

Das Heer hilft mittlerweile auch in einem Pflegeheim aus. Wie kann man sich diesen Einsatz vorstellen?

Zunächst haben Soldaten der ABC-Truppe (ABC: atomare, biologische und chemische Kampfstoffe) das Gebäude dekontaminiert, mittlerweile sind dort unsere Pflegehelfer aus dem Heeresspital im Einsatz, haben den Betrieb übernommen. Wir wissen noch nicht, wie lange der Einsatz gehen wird, etwas Vergleichbares hatten wir jedenfalls noch nie. Es zeigt jedenfalls wieder einmal, dass das Bundesheer hilft, wo andere nicht mehr können.