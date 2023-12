Kirchenbeitrag: Künftig bis zu 600 Euro steuerlich absetzbar

Zwist wegen neuer Regelung

NGOs wie Greenpeace, VGT und die Volkshilfe gingen gegen die Neuregelegung der Spendenabsetzbarkeit in den vergangenen zwei Wochen wiederum auf die Barrikaden. Der Grund: Bei strafbaren Handlungen soll Organisationen die Spendenabsetzbarkeit aberkannt werden.

ÖVP und Grüne reagierten darauf mit einem Abänderungsantrag: Eine Beschwerde gegen die Aberkennung soll eine aufschiebende Wirkung haben. Damit bleibe die Spendenbegünstigung während des Rechtsmittelverfahrens aufrecht. Und die Spender hätten jederzeit Rechtssicherheit über die Abzugsfähigkeit ihrer Spenden.

➤ Mehr dazu: Gemeinnützigkeitsreform - Abänderungsantrag besänftigt NGOs nicht

Während das Bündnis für Gemeinnützigkeit, der Fundraising Verband Austria oder Verband für gemeinnütziges Stiften zufrieden reagieren, bleibt Greenpeace skeptisch. Diese aufschiebende Wirkung greife nur dann, wenn die Behörde damit auch einverstanden sei, heißt es in einer Aussendung. "Verwaltungsübertretungen können jederzeit zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit und damit zum finanziellen Ruin führen. In Zukunft werden sich also Organisationen bei jedem Protest überlegen müssen, ob dieser sie ihre Existenz kosten wird", ärgert sich Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.