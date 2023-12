Gemeinnützigkeitsreform - Abänderungsantrag besänftigt NGOs nicht

Am Donnerstag soll im Nationalrat die Gemeinnützigkeitsreform beschlossen werden. Nachdem NGOs massive Kritik geäußert hatten, wonach Vereinen und Organisationen künftig ohne Rechtsverfahren mit aufschiebender Wirkung die Spendenabsetzbarkeit entzogen werden könne, reagierten ÖVP und Grüne mit einem Abänderungsantrag, um eben diese Möglichkeit im Beschwerdefall schaffen. Dieser Antrag sei jedoch beinahe wirkungslos, kritisierte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.

➤ Mehr lesen: Gemeinnützigkeitsreform: Greenpeace schlägt Alarm

"Besonders perfide" sei, dass Beschwerden gegen die Aberkennung nur dann aufschiebende Wirkung hätten, wenn die gleiche Behörde, die die Aberkennung ausspricht, damit auch einverstanden sei. "Verwaltungsübertretungen können jederzeit zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit und damit zum finanziellen Ruin führen. In Zukunft werden sich also Organisationen bei jedem Protest überlegen müssen, ob dieser sie ihre Existenz kosten wird (...) Beamtinnen und Beamte können kritischen Vereinen die Spendenabsetzbarkeit entziehen und sie so von einem Tag auf den anderen finanziell ruinieren", sagt der Greenpeace-Geschäftsführer in einer Aussendung.