Kippt Verfassungsgerichtshof das Betretungsverbot für Sportstätten?

Verstößt Homeschooling gegen Grundrecht auf Bildung?

Beim Homeschooling wenden sich mehrere Schüler mit Individualanträgen auf Verordnungsprüfung dagegen, dass der Unterricht an Schulen vom 17. November bis 6. Dezember 2020 in ortsungebundener Form organisiert war, also als "Distance Learning". Die entsprechenden Regelungen der Covid-19-Schulverordnung hätten sowohl gegen den Gleichheitsgrundsatz als auch gegen das Grundrecht auf Bildung verstoßen, wird argumentiert.

Beim Betretungsverbot für Sport- und Freizeitbetriebe geht es um den Inhaber eines Fischteiches, der von der Bezirkshauptmannschaft eine Strafe erhielt, weil er nicht dafür gesorgt hatte, dass sein Gelände nicht von anderen Personen betreten wird.

Müssen Wirte Verdachtsfälle melden?

Ein Wiener Wirt beschwerte sich wiederum gegen die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien vom September 2020, wonach Betriebsstätten verpflichtet sind, der Bezirksverwaltungsbehörde bei Corona-Verdachtsfällen bestimmte personenbezogene Daten (etwa von Kunden) zu übermitteln. Die Verordnung war bis 31.12.2020 in Kraft. Der Antragsteller hält diese Verordnung für gesetzwidrig, weil sie unter anderem gegen das Grundrecht auf Datenschutz, das Recht auf Freiheit der Erwerbsausübung und den Gleichheitsgrundsatz verstoße.