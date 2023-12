Kindesmissbrauch: Ab jetzt gelten doppelt so hohe Strafen

Mit 1. Dezember tritt die Reform des Sexualstrafrechts in Kraft, die doppelt bis dreifach so hohe Strafen für die "Darstellung von Kindesmissbrauch" vorsieht. Zudem wird eine Lücke beim Berufs- und Tätigkeitsverbot für Missbrauchstäter geschlossen.

Das verkündet Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag via Aussendung - und kündigt gleich ein weiteres Projekt an: 2024 richtet das Bundeskanzleramt mit der Plattform saferinternet.at eine eigene Kinderschutz-Fachstelle gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt ein, so Plakolm.

Causa Teichtmeister

Die Gesetzesverschärfung war eine Reaktion der türkis-grünen Regierung auf die Causa Teichtmeister, die im Februar bekannt geworden war. Im September wurde Burgschauspieler Florian Teichtmeister dann wegen des Besitzes von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt.

