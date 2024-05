Wachsende Kinderarmut wird zum Wahlkampf-Thema

Es ist daher naheliegend, dass im Vorfeld der Wahlen im Herbst der Ruf nach einer besseren finanziellen Absicherung von Kindern immer lauter wird. So will Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) noch in dieser Legislaturperiode ein Modell für eine Kindergrundsicherung ausarbeiten – wohlwissend, dass es dafür keine Zustimmung vom türkisen Koalitionspartner gibt.

Auch die SPÖ will mit dem Thema Kindergrundsicherung im Wahlkampf punkten. Details dazu präsentierte am Montag Parteichef Andreas Babler gemeinsam mit Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger. Im Wesentlichen sollen dabei bestehende Leistungen zusammengeführt werden. Darüber hinaus soll es mehr Geld geben und der Kreis der Bezugsberechtigten ausgebaut werden.

Babler hat allerdings das selbe Problem wie Rauch: Will er dieses Modell nach der Wahl umsetzen, wird er sich einen anderen Koalitionspartner als die ÖVP suchen müssen. Denn von ihr kommt ein klares Nein zur Kindergrundsicherung: „Österreich hat eines der engmaschigsten Netze an sozialen Unterstützungsleistungen weltweit“, heißt es aus dem Büro von Familienministerin Susanne Raab.

Die Finanzierungskosten für die zweite und dritte Säule würden sich auf 1,2 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. „Dem stehen jährlich 17 Milliarden Euro an Folgekosten durch Kinderarmut entgegen“, so der SPÖ-Chef.

Dort betont man: „Wir haben die Familienleistungen an die jährliche Inflation angepasst, den Familienbonus auf 2.000 Euro erhöht und ein historisches Investment von 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung getätigt. Österreich gibt den Familien am meisten finanzielle Unterstützung in der EU, das zeigt eine neue Studie der Europäischen Kommission.“

Diese Studie habe auch bestätigt, dass es Österreich sehr gut gelinge, die Armutsgefährdungsquote durch Unterstützungsleistungen für Familien sowie auch Steuererleichterungen deutlich zu verringern.