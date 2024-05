Baustart in NÖ: 4,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung

Wenn im kleinen Ort Stetteldorf am Wagram (Bezirk Korneuburg) die Bundespolitik eintrudelt, dann ist auch die ganze Gemeinde vor Ort. Die Musikkapelle klingt Volksmusik an, in einem Erdhaufen warten schon mehrere Spaten. Hier, auf dieser Baustelle vor dem Kindergarten, startete am Montag die Kinderbetreuungsoffensive, die vor acht Monaten von der Regierung angekündigt wurde.