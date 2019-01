Kindergeldkürzung: Verfahren gegen Österreich

Die Ersparnisse, die die türkis-blaue Regierung mit der Einführung der Kindergeldindexierung einzufahren hofft, könnten sich als Schall und Rauch erweisen:

Seit Jänner erhalten an die 130.000 Kinder weniger Kindergeld vom österreichischen Staat. Ihre Eltern arbeiten in Österreich, sie selbst aber leben in EU-Staaten, wo etwa wie in Ungarn oder der Slowakei die Lebenshaltungskosten wesentlich niedriger sind. Daher sei es nur fair und gerecht, so die Argumentation Wiens, die Kindergeldkosten entsprechend anzupassen.

Kinder in Ungarn erhalten deshalb nur noch rund die Hälfte der bisherigen Familienbeihilfe.Insgesamt erhofft die Regierung mit der Maßnahme rund 100 Millionen Euro pro Jahr einzusparen.

Die EU-Kommission als Hüterin der EU-Gesetze sieht dies allerdings ganz anders und warnt schon seit Monaten: Das Vorgehen Wiens sei mit EU-Gesetzen nicht vereinbar.

Am Donnerstag hat nun die Kommission die erste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich eingeleitet. Sie sieht die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern bedroht.

Wer durch seine Arbeit zum Sozialsystem eines Landes beitrage, habe auch Anspruch auf die gleichen Leistungen, argumentiert EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen: „Auch wenn deren Kinder im Ausland leben. Es gibt in der EU keine Kinder zweiter Klasse.“