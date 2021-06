Kindergarten: Ein Drittel spricht nicht Deutsch als Umgangssprache

Abgesehen von den eingangs erwähnten Zahlen bei Schülern und Kindergartenkindern beleuchtet der Bericht unter anderem die Situation am Arbeitsmarkt. Hier zeigt sich, dass Arbeitsrkäfte aus den EU-Betrittsstaaten und aus Drittstaaten am stärksten von Beschäftigungsverlusten betroffen waren. Besonders hart hat die Pandemie Frauen getroffen. Das liegt unter anderem daran, dass Branchen, die von der Pandemie verhältnismäßig stark beeinträchtigt waren und sind, bisweilen auch sehr hohe Anteile an Migrantinnen aufweisen. Im Sektor der Gastronomie und Beherbergungsbetriebe beträgt der Anteil der Migrantinnen 45 Prozent - dementsprechend haben die Lockdowns und Einschränkungen in der Gastro auch diese Bevölkerungsgruppe besonders hart getroffen.