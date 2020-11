Kickl verteidigt grüne Justizministerin und fordert Rücktritt Nehammers

Damit hätte in der Debatte um den Terroranschlag in Wien wohl niemand gerechnet: FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl nimmt die grüne Justizministerin Alma Zadic in Schutz. "Ich bin sicherlich nicht der Pflichtverteidiger der Frau Zadic", sagte Kickl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Aber der Versuch, ihr die heiße Kartoffel zuzuschieben, ist ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver der Volkspartei."

Die Justiz war zuletzt heftig kritisiert worden, weil der Attentäter von Wien frühzeitig aus der Haft entlassen worden war. Ein "Behördenversagen" ortete auch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und regte an, dass das Deradikalisierungsprogramm der Justiz evaluiert werden müsse.