ÖVP-Landeshauptmann Haslauer: „Kickl strahlt massiv in den Wahlkampf hinein“

Was wir noch nicht wissen, ist das Ergebnis des 23. April. Und auch nicht, welche Koalitionen danach möglich sein werden. Ist eine ÖVP-Grüne-Neos-Koalition wieder Ihre bevorzugte Variante?

Ich mache keine Koalitionsansagen, das wäre auch unseriös. Erstens wissen wir ja nicht, was sich dann rechnerisch ausgeht. Zweitens muss man sich dann in Sondierungsgesprächen auf die Eckpfeiler eines künftigen Regierungsprogramms einigen, bevor man in Detailverhandlungen eintritt. Auch da weiß ich nicht, mit wem so etwas möglich ist. Drittens kommt es auf die Persönlichkeiten an, die dann in einer Regierung sind. Da kennen wir von den Mitbewerbern nur die Spitzenkandidaten, aber nicht, wer noch mit im Boot ist. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn es menschlich in einer Regierung nicht funktioniert, dann ist das sehr schwierig.

Gibt es jemanden, den Sie ausschließen würden? Ich spreche da wieder die FPÖ an.

Ich schließe für mich als Regierungspartner nur solche aus, die extremste Ansichten auf rechter oder linker Seite vertreten. Was die FPÖ betrifft, mache ich dazu keine Äußerungen.