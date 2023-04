Salzburg-Wahl: Haslauer mobilisiert für den Endspurt

Währenddessen präsentiert sich Kay-Michael Dankl unweit des Eingangs mit seiner KPÖ plus als freche Opposition. Die Kommunisten setzen bei einer Bushaltestelle ein Zeichen: "Wohnen darf nicht arm machen", steht auf großen Transparenten. Eine Säge aus Karton wird ausgepackt. "Viel Macht tut niemandem gut", so Dankl in Richtung ÖVP. Er, der als politisches Talent mit klaren, sozialen Botschaften gilt, will "die größte Nervensäge" für den Wahlsieger vom 23. April sein. Demokratie brauche eine starke Opposition, so Dankl.