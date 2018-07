Kickl nach Innenminister-Treffen: „Wollen Schengen-Raum retten“

Über diese so genannten Binnenmigranten scheiden sich die Geister der vermeintlichen Partner. Der deutsche Innenminister will Rücknahmeabkommen mit Italien und Griechenland schließen. Die Drohung mit deutschen Alleingängen hält er aufrecht: „Je weniger europäisch gelingt, desto mehr muss man nationale Vorkehrungen treffen.“

Wegen solcher Drohungen waren die offenen Grenzen, von denen Kickl spricht, zuletzt in Gefahr – es drohte ein Domino-Effekt an Grenzschließungen. Das Trio kündigte an, dass Vertreter der drei Länder am 19. Juli in Wien Gespräche führen werden – Beamte sollen also die heißen Eisen angreifen.

Trotz der Differenzen in nationalen Fragen scheint sich das Trio gut zu verstehen. Kickl und Salvini sind zufrieden mit der Richtung, die nach dem EU-Ratsgipfel Ende Juni eingeschlagen wurde. Auch Seehofer betonte, dass er die dort getroffenen Beschlüsse des Europäischen Rates unterstütze, „Zentren außerhalb Europas zu schaffen“. In Hinblick auf die Umsetzung spielten die Minister den Ball der EU-Kommission zu. Die sei „gut beraten, hier die Chance zu erkennen, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen“, meinte Kickl.

Vor dem Innsbrucker Congress-Zentrum wurden die Gipfel-Teilnehmer von einer Polizeikapelle mit Marschmusik empfangen. Die Misstöne innerhalb der 28 EU-Staaten in der Asylpolitik konnte das nicht überdecken. Der für Migration zuständige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn etwa kritisierte Österreichs jüngste Vorstöße: „Keine Präsidentschaft hat das Recht, die Genfer Konvention außer Kraft zu setzen.“