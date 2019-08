Kickl macht das Innenministerium zur Koalitionsbedingung

Hofer als blauer Ruhepol

FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte sich am Mittwoch gelassen gezeigt über die Aussagen von Kurz. Er bekräftigte, die Koalition fortsetzen zu wollen - und meinte: "Nach der Wahl ist oft alles anders". In Wahlkampfzeiten würden häufig Gehässigkeiten ausgetauscht und Bedingungen für eine Zusammenarbeit genannt, aber nach der Wahl habe man oft einen Kompromiss gefunden.

Brief von Gridling: Ansehen von BVT geschädigt

Im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) hat die Ära das Innenministers Kickl Spuren hinterlassen. In einem Brief an seine Mitarbeiter bat Direktor Peter Gridling darum, das "verloren gegangene Vertrauen bei den Partnern wiederherzustellen". Das BVT scheint weiterhin international isoliert zu sein. Allerdings nicht nur aufgrund der viel kritisierten Hausdurchsuchung, die am 28. Februar 2018 stattfand und im Nachhinein vom Oberlandesgericht Wien als "unverhältnismäßig" eingestuft wurde. In seinem Brief verweist Gridling laut APA explizit auf einen Fall, der sich bereits davor abgespielt hatte: Ein Bedienster habe für einen ausländischen Dienst gearbeitet. Bereits seit 2017 gehe man dieser Sache nach.

Während das BVT das Vertrauen in die Partnerdienste wiederherstellen möchte, sieht sich Kickl in seiner Darstellung der BVT-Affäre bestätigt. "Die Wahrheit ist, dass die Zustände im BVT nicht so sind, wie man es sich von einem Nachrichtendienst erwartet", sagte er auf Anfrage der APA. Aufgrund dieser Tatsache habe man auch die BVT-Reform eingeleitet. Wenn Gridling jetzt erst auf Missstände hinweist, zeige er mit dem Finger auf sein eigenes Versagen über viele Jahre, so Kickl.