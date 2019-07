Kurz gegen Kickl: Schlagabtausch um Innenministerium

Eine Neuauflage von Türkis-Blau ist für Sebastian Kurz offenbar nur unter zwei Voraussetzungen denkbar, wie er am Dienstag in der ZiB2 klarstellte.

Die ÖVP werde der FPÖ unter keinen Umständen das Innenministerium überlassen. Und zweitens, sagte Kurz, sei er "eigentlich der Meinung", dass " Herbert Kickl keinen Platz in einer Regierung haben sollte". Kickl habe sich "als Innenminister in vielen Bereichen eigentlich schon disqualifiziert", und in der Ibiza-Affäre mangelnde Sensibilität gezeigt.

Klares Ziel sei es - egal in welcher Konstellation - dieses Ministerium wieder unter ÖVP-Führung zu wissen. Auf eine präferierte Koalitionsvariante wollte sich Kurz in der " ZiB2" aber nicht festlegen. Sein Ziel sei es, dass die ÖVP stärker werde und mehrere Varianten möglich seien.

