Kickl an ÖVP-Chef: "Bin nicht im Sebastian-Kurz-Anbetungsverein"

Kickl: "Biedere mich nicht an"

Dass Kurz ihn als „nicht geeignet“ für das Amt des Innenministers bezeichnet hatte, wollte Kickl nicht verstehen. Inhaltlich sei er auf jeden Fall geeignet, sagte er sinngemäß und verwies auf seinen harten Kurs gegen Asylwerber und Flüchtlinge. Dass Entscheidungen wie die Abschiebung von Lehrlingen ohne Asylgrund und die Nicht-Teilnahme am Resettlement-Programm von Flüchtlingen richtig gewesen seien, zeige sich auch darin, dass Kurz bei Auftritten in seinem Vorwahlkampf die Migrationspolitik als einen Erfolgsfaktor seiner Regierung anführe, meint Kickl.

„Vielleicht hat er gemeint, ich bin persönlich nicht geeignet“, machte Kickl einen Erklärungsversuch. Man könnte sich von ihm allerdings nicht erwarten, als FPÖ-Politiker dem „Sebastian-Kurz-Anbetungsverein“ beizutreten. Das Verhältnis zum Kanzler in der Koalition erinnerte Kickl als „korrekt, ohne Anbiederung“.

Hofer gegen ÖVP-Minderheitsregierung

Dass die FPÖ in Zukunft eine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützten könnte, wie Ex-Kanzler Kurz das am Mittwoch im Fernsehen angedacht hatte, schloss Hofer aus. "Die Volkspartei kann sicher nicht mit einem Drittel der Stimmen 100 Prozent der Macht ausüben. Das ist für uns nicht vorstellbar."

Wie bereits in einem KURIER-Interview machte Hofer deutlich, er wolle wieder eine türkis-blaue Koalition. „Wir haben uns anders als andere nicht in ein strategisches Dilemma begeben“, sagte Hofer in Richtung ÖVP. Schließlich gibt es in der Volkspartei auch Stimmen, die sich eine Koalition mit den Neos, der SPÖ oder auch den Grünen gut vorstellen können.

Kickl, der wie Hofer die große „Einigkeit“ in der FPÖ-Spitze nach den Ibiza-Turbulenzen und der jüngsten Kurz-Kritik betonte, hinderte das nicht daran, beim Auftritt einmal mehr gegen seine Vorgänger im Innenministerium zu schießen. In Richtung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sprach er vom BMI als „Selbstbedienungsladen schwarzer Landeshauptleute“ und „schwarzen Netzwerken“.