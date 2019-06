Die FPÖ nach Ibiza: Wie Männerfreundschaft zerschellt

Der neue FPÖ-Chef muss notgedrungen den Mediator mimen und "versucht alles auszutarieren" wie er im Gespräch sagt.

Der Grund: Heinz-Christian Strache hat dank 45.000 Vorzugsstimmen das Recht auf ein EU-Mandat und sich immer noch nicht entschieden, ob er dieses annimmt.

Spätestens am Montag will sich Strache erklären. Bis dahin gelten Hofer und seit den Rücktritten der EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky als die Ansprechpersonen für "den Chef" wie Strache von vielen in der FPÖ nach wie vor genannt wird.