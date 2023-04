KI und die Schule: Von Goethe über Google zu KI-Chatbots

Doch während der breiten Öffentlichkeit die ganze Bandbreite der KI-Möglichkeiten erst bewusst zu werden scheint, seit ChatGPT im November online gegangen ist, beschäftigen sich Wissenschafter, auch in Österreich, schon seit Jahren damit. Einer von ihnen ist Stefan Strauß. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker forscht an der Akademie der Wissenschaften an der Schnittstelle zwischen Informatik und Gesellschaft und hat sich unter anderem auf die KI spezialisiert.

Im Bildungsbereich sieht er zwei miteinander verbundene große Fragen: Einerseits, wie und ob man KI-Technologie überhaupt in den Bildungsbereich hineinlässt. Andererseits, wie man damit umgeht und welche Art von Bildung man vermitteln will – also wie man derartige Technologien sinnvoll so einsetzen kann, dass sie einen echten Mehrwert für die Bildung bringen.

Zuerst zur Frage des „Ob“: International gibt es ja bereits einige Beispiele, wo KI, konkret ChatGPT, an Schulen verboten wurde. Auch in Österreich ist das Image des Programmes im Bildungsbereich ziemlich schlecht, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie von PwC mit mehr als 1000 Befragten zeigt: Fast drei Viertel der Österreicher sind der Meinung, dass sich der zunehmende Einsatz von KI-Anwendungen wie ChatGPT negativ auf den Bildungsbereich auswirken könnte. Dementsprechend sind auch 64 Prozent der Befragten dafür, dass der Einsatz von KI an Bildungseinrichtungen verboten werden sollte.

Nur: Wie soll das gehen? „Es lässt sich schwer kontrollieren“, sagt auch Strauß. „Sinnvoller erscheint es, sich intensiver mit den Möglichkeiten und Grenzen von KI im Bildungsbereich zu befassen.“

Und tatsächlich: Während laut der PwC-Studie 33 Prozent der befragten Schüler ChatGPT zum Schummeln bei Prüfungen nutzen, geben viel mehr, nämlich 57 Prozent der Schüler, an, das Programm als virtuellen Lehrer zu nutzen, 38 Prozent für Hausaufgaben und Referate.