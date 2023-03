Branchenvertreter fordern Pause der KI-Entwicklung

Elon Musk und viele Expertinnen und Experten aus der KI-Branche haben eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung K├╝nstlicher Intelligenzen gefordert. Die Zeit solle genutzt werden, um ein Regelwerk f├╝r die Technologie zu schaffen, hie├č es in einem am Mittwoch ver├Âffentlichten offenen Brief der Organisation Future of Life. "Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken ├╝berschaubar sind."

Neben dem Tesla-Chef Musk unterzeichneten mehr als 1.000 Personen dieses Manifest, darunter Emad Mostaque, Chef der KI-Firma Stability AI und mehrere Entwickler von Googles KI-Tochter DeepMind. Die Verfasser des Briefs wiesen auf die Gefahren sogenannter Generativer KI wie ChatGPT hin. Diese Programme k├Ânnen menschliche Interaktion simulieren und anhand weniger Stichworte Texte oder Bilder erstellen.