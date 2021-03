Kern über Macher des Ibiza-Videos: "Dachten, es ist ein Wichtigtuer"

Kern räumte aber ein: Mit der Wahrnehmung von heute hätte man wahrscheinlich anders entschieden, damals habe man gedacht, das sei ein "Wichtigtuer". Die SPÖ habe in den Monaten davor so viel Schmuddelkampagnen erlebt, sie habe daher Distanz halten wollen.

Absoluter Mist

Gefragt nach den Aussagen von Heinz-Christian Strache auf dem Video, wo es um "jüdische Großindustrielle" geht, um Logen, um die SPÖ, antwortet Kern, dass Strache hier von "wirrem Zeug, absolutem Mist" spricht. Zu den "Logen" meint Kern, er sei Mitglied bei einem Fußballverein und den Naturfreunden.

Verärgert zeigte sich Kern über die Tatsache, dass seine Zeugenaussage vor der Soko Tape im Herbst 2019, gleich in den Medien landete. In welcher Zeitung will FPÖ-Abgeordneter Christian Hafenecker wissen? "Ich habe jetzt den Luxus, gewisse Medien nicht mehr lesen zu müssen. Aber mir wurde zugetragen, dass es oe24 war“, antwortet Kern.

Kern an ÖVP: "Da sind Sie auf dem Holzweg“

Als der ÖVP-Abgeordnete Christian Stocker wissen will, in welcher Funktion Kern den SPÖ-Anwalt beauftragt hat, rund um die Kontaktaufnahme zu den Video-Machern. "Als SPÖ-Vorsitzender“, antwortet Kern. Dann fragt Stocker, Kern nach der Entbindung des Anwalts. Bei dieser Frage wird Kern etwas hantig. Der Ex-Bundeskanzler gratuliert Stocker, dass er hier sicher zur "allergrößten Zufriedenheit“ des ÖVP-Parteivorsitzenden arbeite, wenn er auf Nebenschauplätze ablenke, um die es hier gerade gehe. "Die Sozialdemokratie, die SPÖ, ich, wir scheiden absolut aus. Ich will nichts unterstellen, aber wenn Sie der SPÖ da etwas in die Schuhe schieben wollen, dann sind Sie auf dem Holzweg."