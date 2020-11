Drozda über Ibiza-Video: „Mir kam es halbseiden vor“

Gleich einen Tag später, am 13. April, informierte Drozda den Ex-SPÖ-Kanzler. Unmittelbar danach gab es den Auftrag an den SPÖ-Anwalt, das Video zu sondieren. Er sollte auch die „Unbedenklichkeit des Materials in Erfahrung bringen“.

Elf Tage später traf sich der SPÖ-Anwalt mittags mit Anwalt M.. Eine Stunde lang sondierten die beiden das Material. „Unserem Anwalt wurden einige Sequenzen am Tablet vorgespielt. Außerdem bot der Anwalt einen Aktenschrank von Belegen an. Bei der FPÖ sei es zu Vermischung von Privat- und Parteiangelegenheit gekommen“, so Drozda.

„Gratis sei das Material aber nicht“, stellte Anwalt M. beim Treffen mit dem SPÖ-Juristen fest. Sechs Millionen Euro war der Preis für das brisante Material. „Seine Klienten müssen sich vor Geheimdiensten schützen und ein neues Leben aufbauen“, erklärte der Anwalt.

Am 2. Mai informierte der SPÖ-Anwalt Kern über das Treffen. Für den Ex-Kanzler war klar, dass der Informationskauf nicht infrage kommt. Diese Entscheidung übermittelte man dem Anwalt M. und gab ihm den Rat auf den Weg, mit, das Video doch der Staatsanwaltschaft zu übermitteln.