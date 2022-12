Keine „Tschick“ auf dem Kinderspielplatz

Zigaretten, oder genauer: das Rauchen derselben, soll künftig nicht nur in Wirtshäusern und Lokalen, sondern auch an anderen öffentlichen Orten verboten werden.

Geht es nach Gesundheitsminister Johannes Rauch, wird Qualmen im Freien eingeschränkt. Was bedeutet das – und wann ist womit zu rechnen? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was genau plant der Gesundheitsminister?

Nach derzeitigem Stand will der Gesundheitsminister Anfang 2023 ein Gesetz in Begutachtung schicken, mit dem das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz verschärft wird. Seit 1. November 2019 ist Rauchen in der Gastronomie verboten. Rauch will Zigarettenrauchen nun auch auf „Kinderspielplätzen und Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche“ österreichweit unter Strafe stellen. Außerdem soll mit der Novelle klargestellt werden, dass das Rauchverbot in Autos, in denen Kinder mitfahren, vom Lenker bzw. der Lenkerin kontrolliert werden muss. Und auch der Konsum von „Nikotinbeuteln bzw. -pouches“ (kleine, im Mund zu konsumierende Säckchen, Anm.) soll gesetzlich stärker reglementiert werden.