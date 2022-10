„Nikotinbeutel machen extrem schnell süchtig“

"Tabakwirtschaft will weiter im Spiel bleiben"

Nikotin ist eine schnell und hochgradig abhängig machende, psychoaktive Substanz. Abgesehen vom Suchtpotenzial gilt Nikotin aber auch ohne Tabak als Gesundheitsrisiko: Es spielt eine zentrale Rolle bei schlechter Wundheilung. Die Hinweise auf einen negativen Einfluss bei Herz-Kreislauferkrankungen häufen sich.

Aufgrund einer fehlenden, gesetzlichen Regelung kommt es zu etlichen Problemen: Nikotinbeutel unterliegen nicht jener Regulierung und Kontrolle, die ihrem Gefährdungspotenzial entsprechen würde: „Es gibt keine Produktsicherheit was die Dosis, Inhaltsstoffe, Kennzeichnung und vieles mehr betrifft“, sagt Experte Rainer Schmidbauer. Auch der gesetzliche Jugendschutz und das Verbot von Werbung und Sponsoring greifen dadurch nicht. Die Produkte dürfen also beworben werden als seien sie risikolose Konsumgüter.

Bemühungen konterkariert

Das ärgert den Leiter des Instituts für Suchtprävention: „Die Tabakwirtschaft stand lange in der Ecke. Sehr viele Menschen und Institutionen haben sich in den vergangenen 25 Jahren dafür eingesetzt, das Image der Zigarette zu verändern, was auch geglückt ist. Mit Produkten wie diesen will die Tabakwirtschaft weiterhin im Spiel bleiben. Und konterkariert damit die Bemühungen der Suchtprävention in Österreich.“