Keine Intervention für Doskozil wegen BMI-Chats: Er verzichtete auf Job

Dass dieser so wichtige Posten im Land so lange vakant ist, wollte Doskozil allerdings nicht. Der Ausweg war, dass der Landeshauptmann, obwohl ein Quereinsteiger in die Politik, auf sein Sicherheitsnetz verzichtete, das ihm als Beamten zugestanden wäre.

Nach seiner Angelobung als Minister stellte er also freiwillig seine Planstelle mit einer sogenannten Wertigkeit A1/6 zur Verfügung. Diese Entscheidung Doskozils soll auch der Inhalt des Chats mit Michael Kloibmüller gewesen sein. Damit wurde die Grundlage für eine Ausschreibung des Landespolizeidirektors in Eisenstadt geschaffen.

Zusätzlich nahm Doskozil auch eine Rückreihung von A1/6 auf eine A1/2 bewertete Planstelle in der Zentrale in Kauf. Die Auswirkung: Sollte Doskozil in den Polizeiberuf zurückkehren, muss er sich mit einem viel niedrigeren Gehalt zufriedengeben, als er es als Landespolizeidirektor verdient hätte. Diese Einstufung ist übrigens die niedrigste, die nach dem Beamtendienstrecht für Doskozil möglich ist. Im Fall einer Karenzierung kann die Planstelle für die Dauer dieser Karenzierung besetzt werden.

Außerdem hat Doskozil nicht nur auf die höher bewertete Planstelle verzichtet, sondern dementsprechend auch auf einen zugesicherten Arbeitsplatz in seiner burgenländischen Heimat. Sprich: Sollte Doskozil in seinen ehemaligen Job zurückkehren, könnte er theoretisch auch in einem anderen Bundesland einen neuen Posten bekommen. Höchstwahrscheinlich in Wien.