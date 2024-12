Kein Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Parteien

Eine Antwort auf die Frage, welche Partei in Sachen Wirtschaft die besten Lösungsansätze parat hat, wollte Meinungsforscher Peter Hajek für den Polit-Talk Aktuell: Die Woche (auf Puls24 und ATV) von 500 Österreicherinnen und Österreichern haben.

"Was meinen Sie, welche Partei oder Parteien haben die besten Ideen und Konzepte, um die Wirtschaft anzukurbeln oder trauen Sie das aktuell keiner Partei zu?"

Deutlich größer als der Zuspruch für die ÖVP ist allerdings die Anzahl jener Personen, die keiner Partei eine Wirtschaftskompetenz attestieren - 37 Prozent sehen in keiner der genannten Parteien eine gute Option.

Unter allen Befragten schneidet die ÖVP mit 22 Prozent am besten ab. Dahinter folgen die FPÖ mit 20 Prozent und die Neos mit 17 Prozent, abgeschlagen auf den weiteren Plätzen folgen die SPÖ mit 10 Prozent sowie die Grünen (5 Prozent) und die KPÖ (2 Prozent).

In den einzelnen Wähler-Gruppen sieht es ein wenig anders aus, so sind 60 Prozent der ÖVP-Wähler überzeugt, dass die eigene Partei Wirtschaftskompetenz besitzt. Auch bei FPÖ- (55 Prozent) und den Neos (51 Prozent) glauben zumindest über die Hälfte der Wähler, dass die eigene Partei in puncto Wirtschaftskompetenz überzeugen kann.

Anders verhält es sich bei der SPÖ, wo nur 33 Prozent der Wähler Kompetenz in den eigenen Reihen sehen - auch bei den Grünen sind es nur 26 Prozent.