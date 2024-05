Kein Deutsch am Schulhof - was die Politik dagegen tun will

Kritik an Bundesregierung

Wiederkehr schlug in diesem Zusammenhang verpflichtende Deutschkurse für Kinder vor, deren Eltern sich weigern, sie an den bestehenden Angeboten teilnehmen zu lassen. Halten sich die Eltern weiter nicht daran, könnten Geldstrafen oder eine Kürzung der Sozialleistungen drohen.

"Wer in Wien lebt, dem muss klar sein, dass Deutsch zu lernen nicht optional ist, sondern Pflicht. Wer in Wien lebt, dem muss klar sein, dass Pädagoginnen und Pädagogen respektiert werden. Und wer in Wien lebt, dem muss klar sein, dass Gesetze vom Staat gemacht werden und nicht von Gebetsbüchern", sagte Wiederkehr.

Wiederkehr will mit dem Projekt "Prinzip Wien" nun evaluieren lassen, wie man gemeinsame Werte in der Stadt umsetzen kann - eigentlich hatte er das schon im vergangenen Herbst auf Bundesebene vorgeschlagen. "Seit meinem Appell ist nichts passiert, außer, dass eine scheinheilige Debatte über eine sogenannte Leitkultur losgetreten wurde. Dieser unseriöse Diskurs ohne den klaren Blick in eine gemeinsame Zukunft steht für mich sinnbildlich für die Politik der ÖVP - eine Politik der Anstandslosen."