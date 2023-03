Deutschpflicht in der Schulpause sorgt für Debatten in NÖ

Wer in Niederösterreich einen Schulhof betritt, der begegnet mit ziemlicher Sicherheit Kindern und Jugendlichen, die sich in der Pause nicht in deutscher Sprache unterhalten. Das hat einen Grund: Laut Bildungsdirektion liegt der Migrationsanteil bei den Schülern in NÖ bei etwa 18 Prozent, wobei die regionalen Unterschiede sehr groß sind.

"Populismus pur"

Geht es nach der schwarz-blauen Landesregierung, die am Donnerstag angelobt wurde, dann soll Deutsch in Pausen und am Schulhof „durch Aufnahme in die schulautonom zu beschließenden Hausordnungen“ gefördert werden.