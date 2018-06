Katzian an Koalition: "Viel Spaß bei den Lohnrunden"

Die Konsequenz für ihn? Protest, und das auf mehreren Ebenen. Zunächst startet der ÖGB eine Kampagne unter allen Betriebsräten: „Mehrere hundert pro Bundesland“ würden in den nächsten Tagen zusammengetrommelt, sagt ÖGB-Organisationschef Willi Mernyi; sie sollen dann in ihren Firmen Betriebsversammlungen abhalten. „Das sehen die Chefs, die den 12-Stunden-Tag bestellt haben, gar nicht gerne“, sagt Mernyi – schließlich dauern solche Infoveranstaltungen schon mal zwei Stunden; und das ist vor allem in der Industrie, weil dann zwei Stunden alles still steht, problematisch.

Dort soll dann auch für die Großdemo mobilisiert werden, die der ÖGB am 30. Juni in Wien vom Westbahnhof bis zum Heldenplatz organisiert. Dass die nur einen Tag nach Schulschluss stattfindet, macht Katzian keine Sorgen – auf Schätzungen will er sich aber nicht festlegen: Man habe nur eineinhalb Wochen, um zu mobilisieren, aber „einige Zehntausende werden schon kommen.“

Im Jahr 2003, beim größten ÖGB-Protest unter Schwarz-Blau I, waren es 200.000, die bei heftigen unwettern gegen Wolfgang Schüssels Pensionsreform am Heldenplatz protestierten. Freilich, genützt hat das Ganze damals kaum etwas. Katzian ist darum aber nicht weniger hoffnungsvoll, dass der jetzige Protest fruchtet: Einen Kompromiss mit der Regierung, also eine Nachbesserung des Vorschlages, hält er durchaus für möglich. Und wenn die Koalition das ganze einseitig durchbringt, gebe es ja noch andere Mittel: „Wer glaubt, dass das dann gegessen ist, ist am Holzweg. Viel Spaß bei den Lohnrunden und Kollektivvertrags-Verhandlungen im Herbst“, sagt er – das hört sich fast nach Warnstreiks an.