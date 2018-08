Kassenfusion: Arztverträge kosten halbe Milliarde Euro mehr

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ist bei der Krankenkassenreform in den Mühen der Ebene angelangt. Ein über die Jahrzehnte gewachsenes System umzukrempeln ist komplexer, als es von außen aussehen mag.

Beim Abspecken der Unfallversicherung (AUVA) musste Hartinger-Klein bereits zurückstecken. Die Umsetzung der Letztversion mit 430 Millionen Ausgabensenkung hängt vom Gelingen der großen Kassenreform ab. Von dieser verspricht sich die Regierung Einsparungen in Höhe von einer Milliarde. 250 Millionen davon sind für die AUVA-Reform gedacht.

Und zwar so: Diese 250 Millionen überweist die

AUVA derzeit an die Gebietskrankenkassen (die 250 Millionen sind, siehe Grafik, in den 469 Millionen für „Unfallbehandlung“ versteckt, wo zwischen Kassen und AUVA im Hintergrund Geldflüsse hin und her laufen). Diese 250 Millionen sollen in eine Senkung der AUVA-Beiträge gehen, sobald es sich die GKK leisten können, auf diese Einnahmen zu verzichten. Das soll laut ÖVP-Klubchef August Wöginger Ende 2023 der Fall sein, wenn die von der Regierung geplante Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) das Licht der Welt erblickt.