Karner zu Rückführungskonferenz: "Klares Signal gegen Schlepper“

Karner: „Wir wollen mit der Rückführungskonferenz in Wien die Staaten am Westbalkan bei ihren Bemühungen unterstützen, selbst Rückführungen durchzuführen. Wenn hier Migranten ohne Asylberechtigung in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, ist das ein klares Signal und zerstört auch die Geschäftsgrundlage der menschenverachtenden Schlepperkriminalität.“

Die konsequenten Rückführungen sind einer jener Punkte, auf die man sich bei der Außengrenzschutzkonferenz in Vilnius und beim Rat der Innenminister in Lille geeinigt hatte. Weitere Vorhaben, die speziell Frankreich als Vorsitzland rasch vorantreiben will: schnellere Verfahren, der Kampf gegen Schlepper, strategische Kooperationen mit Drittstaaten und ein robuster Außengrenzschutz.