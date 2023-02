Karner will mit Italien "die Asylbremse weiter anziehen"

Italien und Österreich stark betroffen

Italien und Österreich gehören bei der Migration zu den am meisten belasteten Ländern in Europa, betonte Karner. "Bei den Asylantragszahlen liegt Österreich auf Platz vier, Italien auf Platz fünf in der EU. Dabei ist Italien vor allem von der Migration über die zentrale Mittelmeerroute betroffen, Österreich von der Migration über den Balkan", erklärte der Minister. Trotz dieser Unterschiede waren sich beide Minister einig, beim Kampf gegen illegale Migration und die Schlepperkriminalität eng zusammenzuarbeiten und vor allem bei der Europäischen Kommission auf Lösungen zu drängen.

Themen beim Treffen in Rom waren unter anderem die Aktionspläne der EU-Kommission zum Westbalkan und zur zentralen Mittelmeerroute, Grenzschutz und der finanzielle Beitrag der EU-Kommission, der Fünf-Punkte-Plan Österreichs im Kampf gegen die Schleppermafia und Asylmissbrauch. Auch die Kooperation gegen die organisierte Kriminalität wollen Österreich und Italien stärken. Über die "Task Force Balkan" sollen verstärkt Informationen zur Kriminalität auf dem Balkan ausgetauscht werden, hieß es.

Ein weiterer Fokus der Zusammenarbeit soll auf dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität in der Europäischen Union liegen. So hat es bei Ermittlungen unter italienischer Federführung im Dezember Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Beschlagnahmen in Oberösterreich gegeben. 26 grenzüberschreitende Observationseinsätze gab es in den vergangenen fünf Jahren zu Geldwäsche, Suchtmittel- und Menschenhandel, hieß es bei dem Treffen in Rom.