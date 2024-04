Karner und tunesischer Innenminister wollen bei Sicherheitsfragen kooperieren

Innenminister Gerhard Karner hat anlässlich eines Besuches seines tunesischen Amtskollegen Kamel Fekih in Wien die "großen Anstrengungen" zur Verstärkung des Grenzschutzes in Tunesien gelobt. Dadurch hätte sich die Zahl der ablegenden Flüchtlingsboote reduziert, teilte Karner am Dienstag in einer Aussendung mit.

Österreich und Tunesien verbinde eine "intensive Partnerschaft in Sicherheitsfragen. Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist beispielgebend für die Kooperation mit den europäischen Nachbarstaaten in Nordafrika", so Karner. Er hob vor allem die Rolle des unter anderem von Österreich errichtete Ausbildungszentrum in der Stadt Nefta an der Grenze zu Algerien hervor, das im November 2023 eröffnet wurde und nun weiter ausgebaut werden soll.