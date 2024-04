Nationaler Sicherheitsrat: Karner fordert erneut Bundestrojaner

Dienstagabend tagt der nationale Sicherheitsrat, der auf Antrag der Grünen einberufen worden ist. In diesem Gremium sind die Regierung, die Parlamentsparteien und Landeshauptleute vertreten. Es soll klären, ob durch den Spionagefall um Egisto Ott eine Gefährdungslage für Österreich vorliegt.

Es stehe der Verdacht des Verrats österreichischer Staatsgeheimnisse und der Verkauf von Informationen an Russland im Raum, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vorab in einer Pressekonferenz. Die Staatsanwaltschaft versuche den Fall nun lückenlos aufzuklären. "Das ist aber nur möglich, wenn die Polizei die neuen und zeitgemäßen Aufklärungsmöglichkeiten bekommt", so Karner.