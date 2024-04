Grüne vor U-Ausschuss: "FPÖ arbeitet in Wahrheit für Russland"

Die Grünen hätten mehrere ergänzende Beweisanträge für zusätzliche Aktenlieferungen zu Österreichs Verbindungen mit Russland eingebracht, so Disoski bei der gemeinsamen Pressekonferenz: "Die Akten belegen tatsächlich auf eine sehr besorgniserregende Art und Weise, dass Russland in Österreich einen sehr fruchtbaren Boden für Propaganda vorgefunden hat."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Meri Disoski und Markus Koza haben eine Vorschau auf die Befragungen am Mittwoch und Donnerstag im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" gegeben. Im Zentrum sollen Österreichs Verbindungen zu Russland stehen. Anlass: Der Spionageskandal um Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott und die Russland-Netzwerke der FPÖ.

Das Problem: Bereits am ersten Befragungstag ließ der Ausschussvorsitzende Fragen zu Russland mit dem Verweis auf den Untersuchungsgegenstand nicht zu. Warum soll es diesmal genehm sein?

Die Grünen fragen sich, ob es dafür von Russland Gegenleistungen gegeben habe. Das wolle man am Donnerstag vor allem Ex-Innenminister und FPÖ-Chef Herbert Kickl fragen. Auch den Freundschaftsvertrag mit Russland müsse Kickl endlich offenlegen. Was die Grünen für die kommende Legislaturperiode fordern: "Es braucht einen eigenen Untersuchungsausschuss zu Russland."

Die FPÖ würde in Österreich als verlängerter Arm Russlands agieren. "Die FPÖ arbeitet in Wahrheit nicht für Österreich, sondern für Russland und seinen skrupellosen Diktator", meint Disoski.

FPÖ-Umgang mit Medien: "Gefahr für Demokratie"

Was die Grünen ebenso interessiert: Warum die FPÖ in rechten bis rechtsextremen Medien wie dem Wochenblick oder Alles Roger Inserate geschalten hat und wie sie den ORF umbauen wollte. Das zeigen neue Chats von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die FPÖ habe sich an Ungarn orientiert, wo es keine Medien- und Meinungsfreiheit gebe. "Die FPÖ ist eine Gefahr für unsere Demokratie", sagt Disoski.